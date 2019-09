Nederlandse jeugd blijft presteren in Waregem, weer Wilhelmus voor Schelstraete

De Nederlandse jeugd doet goede zaken in Waregem. Gisteren liet Micky Schelstraete al het Wilhelmus klinken en ook vandaag was het weer raak. De amazone schreef de individuele test bij de Junioren op haar naam. Sascha Heijmans werd tweede, Chiel van Bedaf en Lara van Nek eindigden als vierde en vijfde. Bij de pony's kwam Lara van Nek net tekort voor de winst en Rowena Weggelaar belandde ook op het podium.

Schelstraete behaalde met Grand-Charmeur (v.Apache) in de individuele test 73,824% en schreef daarmee de proef op haar naam. Heijmans behaalde met Flying Dutchman Acb (v.United) precies dezelfde score, maar de jury-voorzitter zette Schelstraete op één en daarmee Heijmans op twee. Chiel van Bedaf eindigde met Floris (v.Ampere) als vierde met een score van 72,353% en Lara van Nek scoorde 71,912% en werd vijfde met Amazing Comeback (v.Negro).

Pony’s

Bij de pony’s viel de winst in de Deense handen van Josephine Gert Nielsen en Dot Com. Het duo kreeg een score van 74,595% toegekend en pakte de winst. Lara van Nek stuurde Brouwershaven’s Nairobi naar een percentage van 74,009 en mocht als tweede opstellen. Rowena Weggelaar maakte de top drie compleet. De Nederlandse werd derde in het zadel van Navarone vd Beekerheide met een score van 71,396%.

Bron: Horses.nl