Nederlandse jeugd favoriet in aanloop naar EK Dressuur

Aan de vooravond van het EK Dressuur voor de jeugd, dat van 24 tot en met 28 juli wordt verreden in Italie, doen de Nederlandse ruiters en amazones het uitstekend. Op de nieuwste FEI wereldjeugdrankings bezetten jonge 'ruiters in oranje' de eerste plaatsen bij de U25, Young Riders, Junioren en Children.

KNHS Talenteamlid Jeanine Nieuwenhuis voert de ranglijst bij de U25 aan. Met haar paard TC Athene (v. United) werd ze dit jaar voor de tweede achtereenvolgende keer Nederlands kampioen U25. Internationaal haalde Nieuwenhuis dit jaar drie keer een tweede plaats, placeringen die allemaal meetelden voor de ranglijst. Ze bleef met 1542 punten bovenaan. Carlijn Huberts klom van de tiende naar de vijfde plaats. Jasmien de Koeye, ook lid van het KNHS Talententeam, maakte een reuzensprong. Ze steeg van plaats 36 naar de negende positie.

Young Riders: Donkers, Van Peperstraten en Van de Bovenkamp

Esmée Donkers en haar EK gouden medaillepaard Chaina (v. Donnerhall) leverde bij de Young Riders de in het oog springende prestatie om vanaf de 31ste plaats naar de nummer één positie te klimmen. Donkers haalde punten binnen door overwinningen in Nieuw en Sint Joosland en hoge klasseringen op het CDI in Exloo. Daphne van Peperstraten staat met Greenpoint’s Cupido (v. Johnson) op de derde plaats. Zij steeg deze maand elf plaatsen. Diane van de Bovenkamp maakte ook een grote sprong door van plaats 61 naar de zevende plek te stijgen.

Luiten bovenaan bij Junioren

Nederlands Kampioen Junioren Marten Luiten heeft de eerste plaats overgenomen bij de Junioren met zijn paard Fynona (v. Ampere). Op het CDI Exloo haalde hij veel punten binnen, hij werd daar in alle drie proeven eerste en scherpte ook nog eens zijn pr’s aan. Mickey Schelstraete is met Grand Charmeur het tweede Nederlandse paar op de ranglijst. Zij stegen van 36 naar plaats 14 in de FEI ranking.

Van Nek leidt ranking Children

Lara van Nek behield haar eerste plek met Fariska bij de Children. Maar de stijger van de maand is wel Anniek van Dulst met haar opvallende Isala’s Arielle. Op het NK won ze al het zilver en internationaal verzamelde ze punten voor de ranglijst door zeges in Saumur en Exloo en twee tweede plaatsen in Exloo. Maura Knipscheer kwam met stip de top tien binnen. Ze staat met Amaretto op de achtste plaats en kwam van plek 48.

FEI Rankings

Bron: KNHS / Horses.nl