Nederlandse jeugdruiters winnen alle rubrieken op CDI3* Kronenberg

CDI3* Kronenberg geldt voor de senioren als laatste observatiewedstrijd voor het EK maar er worden ook de nodige jeugdrubrieken verreden waar de Nederlanders sterk presteren. Zo wist Sophie Van der Steen de teamtest bij de pony's te winnen en reed Jamie van Egdom naar de overwinning bij de junioren. Micky Schelstraete won de teamtest young riders en zo wist Nederland alle jeugdrubrieken te winnen (bij de U25 kwamen geen Nederlanders aan start).

Sophie Van der Steen begon de Nederlandse zegereeks door de teamtest bij de pony’s te winnen. De jonge amazone is bezig aan een heel sterk seizoen en ook nu was haar pony His Royal Badness DK weer in vorm. Met een persoonlijk record van 75.190% wist ze de rubriek met overmacht te winnen. Kyra Hingstman reed haar pony Goldwyn ook naar een persoonlijk record van 72.286% en werd tweede.

De Duitse Franziska Roth verstoorde een geheel Nederlands podium door met Daily Pleasure WE nipt voor Sanne Glissenaar met Filippo te eindigen. Sara Holleman (6e), Sterre De Boer (7e), Puk van de Ven (8e) en Isabelle Saton (9e) maakten de top tien compleet.

Pr voor Jamie van Egdom

Ook bij de junioren kwamen de Nederlandse ruiters goed voor de dag. De gehele top drie reed naar een persoonlijk record waarbij Jamie van Egdom de hoogste score neerzette. Met Jeweldale Ritme (v. Lord Leatherdale) werd het 68.485% en een eerste plaats. Tooske Van Der Ven reed Hastrade K (v. Chinook) eveneens naar een pr en werd met 67.222% tweede. De Belgische Noémie Fostier werd derde gevolgd door Sytske De Jong met Joy (v. Everdale) op de vierde plaats (65.785%).

Micky Schelstraete wint Young Riders

De teamtest bij de young riders werd gewonnen door Micky Schelstraete met Donovan (v. de Niro). Kleine foutjes in de galoptour drukte de score die uiteindelijk uitkwam op 68.971%. Geen persoonlijk record maar met genoeg hoogtepunten in de proef zoals de sterke draftour was het genoeg voor de overwinning. Ava Krause zorgde voor nog meer Nederlands succes door met Geronimo op de derde trede van het podium te eindigen. Zij bleef zo voor Mirthe Van Doremalen die met I am Special (v. Charmeur) vierde werd.