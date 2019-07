Nederlandse para-dressuurruiters heersen ook op tweede dag Überherrn

Ook op de tweede dag in het Duitse Überherrn was kwam, zag en overwon voor de Nederlandse para-dressuurruiters. In Grade V liep Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) onder Frank Hosmar naar de eerste plaats en net als de dag ervoor werd hij met Guetta (v. Sandreo) derde. Sanne Voets blijft in de winningmood met haar Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) en pakte de zege in Grade IV. Rixt van der Horst pakte haar tweede zege met Findsley N.O.P. (v. Bellissimo) in Grade III en in Grade II ging de overwinning voor de tweede keer naar Nicole den Dulk en Wallace N.O.P.(v. Future).

Frank Hosmar reed een sterke individuele proef met de Sandreo-zoon Alphaville N.O.P. die met 74.048% werd beoordeeld. Het jurylid bij C had er zelfs ruim 76% voor over. Ook Alphaville’s halfbroer Guetta ging weer dik over de 70% (71.151%) en bracht Hosmar de derde plaats. Kevin van Ham reed zich er met Eros van ons Heem (v. Johnson) weer tussen met 72.262%.

Geen kür voor Voets

Sanne Voets blijft met Demantur RS2 N.O.P. in grootse vorm. In de individuele proef stuurde ze haar paard naar 75.732% en unaniem de eerste plaats. Op Facebook schreef de amazone: “De bodem had een fikse bui te verwerken gehad dus we namen weinig risico onderweg. We kregen alsnog een lelijke uitglijder in galop maar Dem herstelde zich snel. De score kwam op 75,732% en daarmee sluiten we deze wedstrijd winnend af. Geen kür voor ons dus, en dat heeft te maken met een ongelukje dat ik eerder deze week had. Gelukkig niets ernstigs.”

Krijnsen opnieuw tweede

Lotte Krijnsen en haar Rosenstolz (v. Rotspon) lieten, net als de dag ervoor, een goede proef zien en werden met 71.382% tweede achter Voets. In de strijd met Saskia Deutz met Soyala bleef Krijnsen de Duitse twee punten voor.

Tweede zege Den Dulk

In Grade II pakte Nicole den Dulk met Wallace N.O.P. (v. Future) de winst met 71.765%. De Duitse Heidemarie Dresing werd tweede op La Boum met 71.569%. Annemarieke Roling stuurde Don Schufro naar de zesde plaats.

Van der Horst ook op herhaling

Ook in Grade III was er een tweede zege voor ons land. Rixt van der Horst kwam met Findsley N.O.P. weer unaniem op kop met 72.108%. Maar nu werden Demi Vermeulen en Maud de Reu naar de vierde en vijfde plaats verdrongen. Voor Duitsland werd Claudia Schmidt en Watermill tweede en de derde plaats ging naar de Fransman Adib El Sarakby met Walk of Fame. Yvette Overgoor werd tiende met Flynn.

Bron Horses.nl