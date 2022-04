Nederlandse pararuiters scoren in Waregem

Met eerste plaatsen voor Demi Uijtewaal en Rixt van der Horst, een tweede plek voor Frank Hosmar en een derde voor Neel Schakel - van Klei waren de Nederlandse paradressuurcombinaties zeer succesvol in Waregem op de zaterdag. Het Nederlands team won de landenwedstrijd.

In Grade III won Rixt Van der Horst ook de individuele proef met haar nieuwe troef Eisma’s Akuna Matata (v. Arpeggio). Het duo scoorde 72,677%. Ze wonnen vrijdag ook al de landenproef.

Grade IV en V

In Grade 4 won Demi Uijtewaal met Winando RFS de wedstrijd met 72,976%. Neel Schakel-Van Klei was derde met Edison dankzij hun score van 71,098%. Frank Hosmar werd tweede in Grade V. Zijn individuele proef met Guetta was goed voor 74,309%.

Nederland wint landenwedstrijd

Het oranje team, bestaande uit Hosmar, Uijtewaal en Schakel-Van Klei won ook de landenwedstrijd. Ze bleven België met enkele punten voor. Frankrijk werd derde. Van der Horst en Hosmar mogen morgen nog optreden in de kür op muziek.

Bron: Horses.nl