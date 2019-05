Nederlandse pony-amazones domineren: zege voor Van Nek

In de individuele proef bij de pony's reed Lara van Nek haar Brouwershaven’s Nairobi de prachtige score van 74,189% en de winst. Floor van der Kuijl was tweede met Castenrayseweg's Dreamboy in 72,658%. De Britse Annabelle Pidgley wurmde zich met Cognac IX tussen het Nederlandse geweld op de derde plaats met 71,892%.

Ook de vierde tot en met zevende plaatsen werden bezet door oranje amazones. Isabelle Jochems kwam met Waddenhoek’s Merlin op plek vier, Lara van Nek reed Baumann’s Despino naar de vijfde plaats, Floor van der Kuijl was zesde met Champ Of Daily en Raiza Hendrix werd zevende met Crommentuyns Fuego.

Van Nek wint ook bij Children

Maar met haar eerste en vijfde plaats bij de pony’s was Van Nek nog niet klaar. Bij de Children reed ze nog even naar het goud in de individuele proef met Amazing Comeback (v. Negro). Maura Knipscheer en Amaretto kaapten ook de tweede plaats voor Nederland weg, voor de Belgische Martha Colling.

Uitslag pony’s

Uitslag Children

Bron: Horses.nl