Nederlandse prijswinnaars op dag 1 van Future Champions Hagen

Dag 1 van de jeugdwedstrijd voor dressuur- en springruiters in het Duitse Hagen heeft voor Nederland nog geen eerste plaatsen opgeleverd. Wel reden een aantal Oranje-jassen zich in de prijzen. Onder andere bij het springen voor pony's en bij de children waren er top klasseringen.

In de openingsrubriek voor de springruiters bij de pony’s reed Bethany Vos haar Still Got Me naar de derde plaats. Siebe Leemans en Yfke Priem werden zesde en zevende in de proef die door de Ier Eoin Brennan royaal werd gewonnen.

Faye Louise Vos was met haar tweede plaats de beste Nederlandse bij de Children. Ze was met Calgary 56 (v. Carinjo) slechts drie tiende langzamer dan winnaar Tony Stormanns uit Duitsland. Renske van Middendorp werd derde op Dos Lunas Galaxie (v. AD Chantecler Z).

Dressuur

Bij de dressuur werden de eerste Nations Cup-wedstrijden gereden. De Nederlandse Junioren werden vierde. Duitsland won voor Denemarken en Frankrijk. Ook bij de Young Riders won Duitsland en werd Denemarken tweede. Nu waren de Spanjaarden derde en voor Nederland was er een vijfde plaats op nog geen punt achterstand op Zwitserland.

Individueel was er een tweede plaats voor Robin Dicker bij de Children. Ze stuurde Helena (v. Don Tango) naar 77.875%. Met 75.411% werd Sophie van Iwaarden vierde op Hermes Mithras (v. Abanos). In de andere groep Children werd Floortje Visser vierde op de Karandash-dochter Flash Dance met 73.875%.

Yasmin Westerink was de enige Nederlandse junior die individueel in de prijzen viel. Ze werd zesde op Dibert L (v. Vivaldi) met 70.859%. Annabella Pidgley won met het ‘bewegingswonder’ Espe (v. Escolar).

