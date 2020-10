Nederlandse selectie voor WK jonge dressuurpaarden bekend

In Nunspeet waren gisteren en eergisteren de laatste selecties voor het WK Jonge dressuurpaarden wat van 9 tot 13 december in Verden wordt gehouden. Uit de drie leeftijdscategorieën worden er elk zes paarden afgevaardigd voor het kampioenschap. Onder de WK-gangers zijn de kersverse Nederlandse kampioenen Imposantos onder Bart Veeze en Hans Peter Minderhouds Invictus.

De vijfjarige paarden die worden afgevaardigd zijn: de KWPN-hengst Kyton (v. Ferguson) onder Bart Veeze. De KWPN-hengst Kjento (v. Negro) in handen van Charlotte Fry. Dinja van Liere met Key Largo (v. Glock’s Toto jr.). Femke de Laat stelt Kind Pleasure (v. Governor) voor. Hans Peter Minderhoud rijdt de hengst Glock’s Kardam’s Whisper, de tweede zoon van Toto jr. En de zesde vijfjarige is Keano RS2 (v. Governor) onder het zadel van Marieke van der Putten.

Zesjarigen

Bij de zesjarigen komt wereldkampioen Jovian (v. Apache) in actie onder het zadel van Andreas Helgstrand. Daarnaast rijdt Anne-Mette Strandby Hansen voor Helgstrand de in Denemarken goedgekeurde Janeiro Platinum (v. Sezuan). Charlotte Fry is geselecteerd met de KWPN-hengst Jayson (v. Johnson TN). Marieke van der Putten is geselecteerd met de KWPN-hengst Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack). En Renate van Uytert heeft twee ijzers in het vuur: de hengsten Johnny Depp (v. Bordeaux) en Just Wimphof (v. De Niro).

Zevenjarigen

Voor de derde keer op rij is Imposantos (v. Wynton) geselecteerd voor het WK. Onder zijn vaste ruiter Bart Veeze werd hij Nederlands kampioen in het ZZ-Zwaar. Hans Peter Minderhoud werd met Invictus (v. Jack Sparrow) na het behalen van de titel in de Lichte Tour, toegevoegd aan de lijst en selecteerde zich ook voor Verden. Emmelie Scholtens is erbij met de KWPN-hengst Indian Rock (v. Apache). Verder Quinty Vossers met de Everdale-zoon Inferno en Renate van Uytert met haar derde paard voor Verden In Style (v. Eye Catcher).

Reserve paarden vijfjarigen

De reserve paarden bij de vijfjarigen zijn: Marieke van der Putten – Kuvasz RS2 (Glamourdale x De Niro); Dinja van Liere met King’s Pleasure (Dark Pleasure x Johnson); Maxime Osse met Duval’s Kapri Son (Capri Sonne Jr. x San Remo) en Veronique Roerink met Khaleesi (Negro x Blue Hors Don Schufro).

Reserves zes- en zevenjarigen

Nicky Snijder is met Jongleur Sth (Expression x Fürst Heinrich) de reserve bij de zesjarige paarden. Bij de zevenjarigen is Eva Möller met Ibicus (v. Apache) de eerste reserve. Charlotte Fry is tweede reserve met Inclusive (Everdale x Uptown). Derde reserve is Dinja van Liere met Independent Little Me (Uno Don Diego x San Remo) en vierde reserve is Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss (Rubiquil x Negro).

