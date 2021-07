Nederlandse successen op CDI Grote Brogel

Op het internationale dressuurconcours in het Belgische Grote Brogel waren gisteren enkele successen voor de Nederlandse ruiters. In de Prix St. George won Romy Bemelmans. Sanne Paulissen won de individuele proef bij de Young Riders. Bij de Children zegevierde Manouk Zuiderent. Morgan Walraven werd tweede bij de pony's en er was een zesde plaats voor Nars Gottmer in de Grand Prix.