Nederlandse top vier in individuele proef young riders

De individuele proef voor young riders op CDI Lier kende een geheel Nederlands gekleurd podium. Febe van Zwambagt reed haar partner-in-crime FS Las Vegas (Lord Loxley I x Louis Le Bon) met 71,961% naar de overwinning, maar werd daarbij wel op de hielen gezeten door Kimberly Pap en Jazz-zoon Vloet Victory. Thalia Rockx en Fabienne Jongen reden beide 70,147% bij elkaar.

Hoewel de individuele proef een groot succes was voor de Nederlandse amazones, kende de rubriek toch ook een minder leuke kant. De winnares van de landenproef op woensdag, Semmieke Rothenberger, moest zich voor de proef afmelden wegens de brand bij de thuislocatie van haar familie, Gestüt Erlenhof.

Draf scoort

Van Zwambagt moest in de landenproef nog genoegen nemen met de derde plaats, maar zette de juryleden donderdag een keurige proef voor. Vooral de drafreprise was indrukwekkend en leverde een hele reeks aan achten op. In de galoptour ging het percentage, met name door de pirouettes, iets naar beneden. Kimberly Pap reed een sterke proef en liet nergens echt steken vallen.

Ex aequo

Het internationale debuut van Thalia Rockx en Gerda Nova de la Fazenda was in de landenproef goed voor de tweede plaats. Nu reed de dochter van Johan Rockx 70,147% bij elkaar. Alleen de pirouette naar rechts leverde een onvoldoende op. Fabienne Jongen liet met Botticelli (v. Obelisk) een sterke galoptour zien en kwam op dezelfde score uit, maar viel door een minder hoge score bij de hoofdjury net buiten de top drie.

Uitslag.

Bron: Horses.nl