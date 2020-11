Negro-zoon Khan S onder Russische vlag naar WK in Verden

De Russische federatie heeft één paard afgevaardigd voor het wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden. De in Nederland woonachtige Tatiana Makarova zal begin december de aangewezen hengst Khan S (Negro x Jazz) in Verden uitbrengen bij de vijfjarigen.

De Russische hippische bond mocht in elke leeftijdscategorie een paard afvaardigen voor het WK in Verden. Maar door de corona maatregelen werd het maar één combinatie. Op Eurodressage valt te lezen dat alleen Tatiana Makarova is geselecteerd met de KWPN’er Kahn S.

De vijfjarige Negro-zoon Kahn S is gefokt door Christel en Bart Spijkers. Hij werd op de hengstenkeuring van 2018 aangewezen voor het verrichtingsexamen, maar verscheen daar niet. De hengst die in eigendom is van Ad van der Veeken en Nicol Avontuur kwam onder het zadel van de Russische Tatiana Makarova die met hem dus naar Verden mag afreizen.

