Nesselaar, Heiden, Van Rooij en Boudewijn bovenaan bij KNHS-Anemone Horse Trucks Cup Utrecht 

Een flinke groep jeugdruiters nam zaterdag bij De Voornruiters in Utrecht deel aan de vierde competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup. Jessica Nesselaar won bij de junioren en bij de young riders was Robin Heiden de beste. Bij de pony’s noteerde Nina van Rooij de hoogste score en bij de children ging de zege naar Hansje Boudewijn.

Bij de junioren deed de top drie weinig voor elkaar onder. Uiteindelijk ging de overwinning naar Jessica Nesselaar met Wendie. Ilse de Wilde mocht voor haar proef met Excellentie de tweede prijs in ontvangst nemen, gevolgd door Isa Hollands met Hupadoeska PB.

Nesselaar op dreef

Jessica Nesselaar is goed op dreef in de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup. Met Wendie werd de amazone eerder dit seizoen al derde en tweede en nu klom ze op naar de eerste plaats. “Het gaat steeds beter en voor het KNHS Talentenplan mogen we trainen bij Adelinde Cornelissen. Het gaat echt in een stijgende lijn. Wendie is een heel heet paard en het beste van de proef van vandaag was dat hij ontspannen was en ik er echt aan kon rijden”, vertelt de 15-jarige amazone.

Echte showbink

Wendie is inmiddels twintig jaar maar die leeftijd is hem niet aan te zien. “Hij heeft er altijd zin en is elke dag ‘aan’. Vandaag vond een van de juryleden hem een echte showbink en dat klopt ook wel. Wendie loopt altijd met z’n oortjes erop en gaat er voor. Zijn eigenaresse vond hem ook te veel te fit om met pensioen te gaan. Bij ons thuis staat Wendie elke dag samen met mijn kleine pony in de wei en dat doet hem goed. Hij vindt het ook heel leuk en gaat in galop naar de wei.”

Allergrootste doel

Over haar plannen vervolgt Jessica: “Dit seizoen wil ik proberen om zo goed mogelijk mee te rijden bij de junioren en het allergrootse doel is een plekje in het team voor het EK. Dat zou ik echt heel gaaf vinden. In de Anemone competitie mochten we vorig jaar een beetje onverwacht meedoen aan de finale en werden toen overall vierde. Ik hoop dat we dit jaar weer mee mogen doen.”

Young Riders, Pony’s en Children

Bij de young ging Robin Heiden met haar EK-paard Gasmonkey als enige over de 70% heen. Evi van Rooij volgde met Haley B op de tweede plaats en Sanne van der Pols maakte met Cuvanck PP de top drie compleet.

Naast de tweede plek van Evi bij de young riders was er ook bij de pony’s succes voor familie Van Rooij. Hier reed Nina van Rooij haar pony Le Formidable met een mooie 70% plusscore naar de overwinning. Lorna Verweijen mocht zich voor haar proef met Miss Miracle als tweede opstellen en Britt Kikkert – Van der Linde sloot met Nur Für Dich Texel aan op de derde plaats.

In de kleine groep children ging de eerste prijs naar Hansje Boudewijn met Candreo. Het children-debuut van Estelle Middelkoop met Guapo (v. Charmeur) was goed voor de tweede plaats.

Uitslagen

Junioren:

1 Jessica Nesselaar (Uddel), Wendie (v. Kennedy) 67,828%

2 Ilse de Wilde (Andel), Excellentie (v. Don Schufro) 67,727%

3 Isa Hollands (Schimmert), Hupadoeska PB (v. Dancer) 67,525%

Young riders:

1 Robin Heiden (Alphen aan de Maas), Gasmonkey (v. Tuschinski) 70,735%

2 Evi van Rooij (St. Michielsgestel), Haley B (v. Bon Bravour) 68,676%

3 Sanne van der Pols (Abbenbroek), Cuvanck PP (v. Downtown) 67,255%

Pony’s:

1 Nina van Rooij (St. Michielsgestel), Le Formidable (v. FS Champion de Luxe) 70,238%

2 Lorna Verweijen (Bergeijk), Miss Miracle (v. Marco) 68,810%

3 Britt Kikkert – Van der Linde (De Cocksdorp), Nur Für Dich Texel (v. Nagano) 67,714%

Children:

1 Hansje Boudewijn (Bergen op Zoom), Candreo (v. Sandreo) 71,600%

2 Estelle Middelkoop, Guapo (v. Charmeur) 68,275%

Bron: persbericht KNHS