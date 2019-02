Net geen PSG-zege voor Thamar Zweistra

Het was een close call, maar Thamar Zweistra kwam op CDI Neumünster net een paar tiende van een procent tekort voor de overwinning in de Prix St. Georges. De Zeeuwse amazone stuurde de Jazz-dochter Erina naar 71,176% en hoefde daarmee alleen Friederike Hahn met Die Fürstin (Don Romantic x Fürst Heinrich) voor te laten gaan. Petra van Esch eindigde net buiten de top drie op de vierde positie.

In november vorig jaar reed Zweistra de zwarte merrie op CDI Boedapest en won daar alle drie de Lichte Tour-proeven. In Neumünster was er wederom internationaal succes voor de amazone en de pas tienjarige merrie. De Duitse winnares scoorde met Die Fürstin, die vorig jaar de Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatie in Hagen won, maar 71,569%.

Net buiten de top drie

Petra van Esch bracht Fifty Fifty (Florencio x Climax) aan start en kwam met een nette proef uit op een percentage van 69,951%. Daarmee eindigde ze op de vierde plaats achter Kathleen Keller en de elfjarige Hochadel-zoon Hampton Court.

Uitslag.

Bron: Horses.nl