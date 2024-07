New York Times brengt ‘horse dancing’ naar breed publiek met Becky Moody

De New York Times, met ruim 10 miljoen abonnees wereldwijd, heeft de dressuur gekozen als één van de 'onbekende' sporten die naar aanleiding van de Olympische Spelen in Parijs worden geïntroduceerd bij de lezers. In een groot artikel met filmpjes legt de krant samen met de Britse amazone Becky Moody en haar paard Jägerbomb uit hoe een dressuurpaard opgeleid wordt en wat de bedoeling van een dressuurwedstrijd is. Eerder was er ook al een podcast waarbij uitgelegd werd hoe bijzonder de soms haast onzichtbare samenwerking tussen ruiter en paard kan zijn.

Onder het mom van ‘wat zullen we nu eens volgen bij de Olympische Spelen’ zijn naast de dressuur ook het schoonzwemmen en handbal in de schijnwerpers gezet door de Amerikaanse krant. Dressuur wordt door de New York Times overigens steevast “Horse Dancing” genoemd, kennelijk om het flink te onderscheiden van de in de Verenigde Staten veel bekendere Western onderdelen en spring- of hunterrubrieken.

Becky Moody: ‘Geschokt’ over Dujardin

Becky Moody die dinsdagmiddag in Parijs een mooie Grand Prixproef (74,969%) reed als vervangster van Charlotte Dujardin voor Groot Brittannië, was al geïnterviewd voor dit achtergrond artikel voordat het zweepschandaal explodeerde en ze van reserve opeens teamruiter werd. In een follow-up gesprek naar aanleiding van de beelden zegt ze: “De beelden choqueerden me en ik werd er ook heel verdrietig van, want dit is totaal niet waar het in onze sport om gaat.”

Uitleg voor leken

Nu de dressuursport zo onder een vergrootglas ligt, ook buiten de paardenwereld, is het belangrijk dat een groot medium zoals de New York Times uitlegt wat het trainen en uitbrengen van een paard op het hoogste niveau inhoudt. Hoe moeilijk het is, wat de bedoeling is en hoe dat ook paardvriendelijk kan. Dat uitleggen lukt ook best aardig in het betreffende artikel, beter in elk geval dan in veel algemene media in Nederland, waar we nog veel te vaak technisch taalgebruik horen die voor paardenmensen gesneden koek zijn maar alle geïnteresseerde leken binnen een paar minuten wegjagen of op zijn minst in verwarring achterlaten.

De vraag ‘Hoe koester en train ik een paarden-ballerina’ wordt door de krant in zes punten beantwoord, met ondersteunende video’s:

Vind het juiste paard

Moody vertelt over de bedragen die omgaan in de paardensport. Zij heeft Jägerbomb zelf gefokt. Als jong paard viel hij niet op, maar toen hij zes was “klikte het opeens”. Inmiddels is er ook al dik 2 miljoen euro voor het paard geboden gekregen, vertelt ze. Daar is ze niet op ingegaan. Train het paard tot atleet

Van het begin met de drie basisgangen tot de zware oefeningen op het hoogste niveau, Moody praat over afwisseling in de training, buitenritten en ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld aquatraining. “Als je paarden te veel laat werken, vinden ze het saai en houden ze er mee op.” Beloon het positieve

En verfijn je hulpen tot ze bijna onzichtbaar zijn. Over zithulpen is veel verbazing bij de buitenstaanders. Gebruik een spiegel

Soms voelt het anders dan het eruit ziet, dus “net als in een dansstudio” zijn er grote spiegels, constateert de Times-journalist verbaasd. Zorg dat je paard er goed uit ziet

Moody vertelt dat ze haar paard altijd zelf invlecht en die tijd gebruikt om mentaal tot rust te komen en haar proef te visualiseren. Jägerbomb heeft ook een extension in zijn staart (iets wat de Times ook vermeldenswaardig vindt): “Anders ziet hij er wel een beetje sneu uit” aldus zijn amazone. Zet er een muziekje onder

Tenslotte legt de Britse amazone uit hoe ze een kür maakt. Eerst de lijnen en oefeningen en dan pas de muziek. Haar kür is op muziek van Tom Jones. Hoewel ze zich eerst afvroeg of het niet al te smakeloos zou zijn om haar Jägerbomb op ‘Sex Bomb” te laten dansen, bleek de muziek toch erg goed te passen bij de tienjarige KWPN-ruin.





En met de prestatie van vandaag in de Grand Prix, mag Becky Moody die ‘Tom Jones’ kür op muziek zondag ook daadwerkelijk in de Olympische ring laten zien. Vrolijk klinkt het in elk geval wel:

Bron: New York Times / Horses.nl