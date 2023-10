Next Pitch vervolgt carrière bij Daniëlle Heijkoop

De inmiddels vijfjarige hengst Next Pitch (Geniaal x Hotline), die op de KWPN Hengstenkeuring in 2021 werd geprimeerd, staat sinds kort op stal bij Daniëlle Heijkoop. Dat maakt de amazone op social media bekend.

Next Pitch, gefokt door Suzanne Smeeing en Wouter Lodder van Unlimited Horses uit Lunteren, was een van de publiekslievelingen van de KWPN Hengstenkeuring 2021. Hij werd na de KWPN Hengstenkeuring aangeschaft door Reesink Horses. In het eerste jaar dekte de bruine direct een stel merries (54 KWPN-veulens in 2022), maar door een blessure liep de hengst nooit een verrichtingstest.

Leo en Marthijs Brouwer

In het voorjaar van 2022 kochten Leo en Marthijs Brouwer de helft van Next Pitch van Eugène Reesink. Daarmee vertrok de hengst naar Gieten om verder opgeleid te worden door Wendy Kuiken. Ook in 2022 dekte Next Pitch nog behoorlijk (46 KWPN-veulens in 2023).

