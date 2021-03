Nick Wagman en Don John winnen GP met pr

Voor de tweede keer won Nick Wagman met zijn Johnson TN-nazaat Don John de 3* Grand Prix in Wellington. Begin februari verbrak hij zijn persoonlijke record met de dertienjarige KWPN'er en vannacht scherpte de Amerikaan het pr aan met een procent. Wagman won met 74.478%. In de Lichte Tour waren ook KWPN'ers die de boventoon voerden. De hengst Five Star won de 3* PSG en de Charmeur-zoon Imposant de 1* PSG.

Het was een unanieme zege voor Nick Wagman en de dertienjarige Don John. Op zijn protocol prijkten verschillende 8-ten en 8,5’s voor piaffe’s, passage en galoppiroutte naar rechts. Zijn percentage van 74.478 betekende een nieuw persoonlijk record voor het paar.

‘DJ voelde gewoon solide’

“Hij was vandaag echt de hele tijd bij me,” begon Wagman. “Normaal gesproken krijg ik een paar dingetjes door zenuwen in de Grand Prix omdat het de eerste proef van de show is, maar vandaag had ik er geen. Ik kwam zelfs uit de ring en zei tegen Debbie [McDonald] dat dit de eerste keer is dat ik in lange tijd geen zenuwen heb gehad. DJ voelde gewoon solide!”

KWPN-merrie Cavalia

Achter Wagman werd Jessica Howington tweede op de KWPN-merrie Cavalia (v. Sir Donnerhall I) met 70.913%. De derde plaats was voor Diane Creech op Chrevi’s Christo (v. Lavallo) met 70.478%.

Opnieuw winst voor Five Star

Kevin Kohmann voegde weer een overwinning toe aan zijn reeks met de KWPN hengst Five Star (v. Amazing Star). In de PSG scoorde hij 71.275%. De Nederlander in Amerikaanse dienst, Luuk Mourits, werd vierde op Harmony’s Don’t Stop The Feeling (v. Don Primus) met 67.451%.

Koschel wint met Charmeur-zoon

In de 1* Lichte Tour ging de overwinning naar Christoph Koschel die de KWPN’er Imposant (v. Charmeur) onder het zadel had. Het paar kreeg 73.039%. Frederic Wandres werd tweede op de Hannoveraan Quizmaster (v. Quasar de Charry) met 72.696%.

Kinderen van Bordeaux

Opvallend in deze rubriek dat de plaatsen drie, vier en vijf werden bezet door kinderen van Bordeaux. Steffen Peters werd derde op Boston Strong, Ashley Holzer werd vierde op Bliss en Michael Klimke werd vijfde op Harmony’s Bocca Di Bacco.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron persbericht AGDF Wellington/Horses.nl