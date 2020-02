Nick Wagman trekt Don John terug voor Amerikaanse Olympische Teamplek

De Amerikaanse Grand Prix-ruiter Nick Wagman heeft zijn toppaard, KWPN'er, Don John (v.Johnson) teruggetrokken voor de Olympische Team kwalificatie. Dit meldde EuroDressage op hun website gisteravond. Don John liep een blessure op, waardoor Wagman zich heeft moeten terugtrekken uit de race om een Amerikaanse Olympische Teamplek.

“Hij heeft een aanhechting verrekt. Het zal genezen, maar heeft tijd nodig,” reageerde Wagman. De Amerikaan heeft de Johnson-zoon, gefokt door P.A.J. Rops, sinds 2015 onder het zadel en was een kanshebber voor een teamplek voor Tokyo.

De ruiter werd in 2019 Amerikaans kampioen en kwam zo op de radar van de Olympische selecteurs. Wagman vergaarde bekendheid hier in Nederland toen hij de goedgekeurde KWPN-hengst Krack C (v.Flemmingh) reed.

Bron: EuroDressage/Horses.nl