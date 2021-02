Nick Wagman wint met Johnson TN-zoon Don John 3*-Grand Prix

Nick Wagman was vannacht de unanieme winnaar van de 3*-Grand Prix in Wellington. Op de dertienjarige zoon van Johnson TN, Don John, scoorde de ruiter 73.848% wat een persoonlijk record in de GP betekende. De KWPN-hengst Five Star (v. Amazing Star) en zijn Duitse ruiter Kevin Kohmann boekten hun zevende overwinning op rij in de Lichte Tour.

De Grand Prix van vannacht op het Global Dressage Festival was de selectie voor de Special. Nick Wagman zette met Don John een goede proef neer. De combinatie scoorde veel 8-ten en 8,5 voor de piaffes en de pirouette naar rechts. De wissel tussen de pirouettes leverde een vieren op, het enige smetje in de proef. De jury zette Wagman en het fokproduct van P.A.J. Rops uit Breda unaniem op de eerste plaats met 73.848%.

‘We waren allebei nerveus’

“Dit is onze eerste echte show na een jaar, dus we waren allebei nerveus,” vertelde Nick Wagman na afloop. “Don John was behoorlijk heet in de ring, maar hij kent zijn werk, dus ik denk dat dat zijn grootste kracht was, ondanks het feit dat ik nerveus was. Hij liet me niet in de steek.”

Harmony’s Eclectisch derde

Lindsay Kellock kwam met Sebastien (v. Sandro Hit) op de tweede plaats met 72.326%. De derde plek ging naar Susan Pape op het fokproduct van de familie Andeweg, Harmony’s Eclectisch (v. Zenon). Pape kreeg een percentage van 71.826 van de juryleden.

Five Star wint opnieuw

In Lichte Tour was Kevin Kohmann weer heer en meester met de KWPN-hengst Five Star. Het paar won de 3* Prix St. Georges met 72.835%, hun zevende zege op rij. Kohmann had veel concurrentie van Anna Marek die met de KWPN-merrie Felissirana (v. Belissimo M) 71.471%. scoorde en Michael Klimke die derde werd op Domino 957 (v. Den Haag) met 71.412%.

1* PSG met KWPN’ers

In de 1* Prix St.Georges ging de overwinning naar Frederic Wandres op de Hannoveraan Quizmaster 8 (v. Quasar de Charry) met 74.030%. Op de tweede plaats kwam de KWPN’er Imposant (v. Charmeur) in handen van Christoph Koschel met 73.118%. Jodie Kelly-Baxley werd derde met de Negro-zoon Grayton Beach, het paar scoorde 72.382%. Luuk Mourits pakte de vierde plaats met Harmony’s Don’t Stop The Feeling (v. Don Primus), de Nederlander kreeg 72.294%.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Persbericht GDF Wellington/Horses.nl