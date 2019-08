Nicky Snijder kampioen Z1, Joyce van Opbergen wint M2

Op de Hippiade werd de klasse M2 door Joyce van Opbergen gewonnen, met de zesjarige merrie Ibiza. De amazone kreeg een percentage van 69,333% toegekend. Nicky Snijder won met Identity STH het Z1, dankzij 71,275%.

“Ik denk dat we een relatief foutloze proef hebben kunnen laten zien” vertelt Van Opbergen na afloop. Ibiza is heel constant en gaat met veel souplesse, dat geeft een fijn beeld”. Het was niet de eerste keer dat Van Opbergen bij een Hippiade een gouden medaille omgehangen kreeg. “Ik won met Ibiza een jaar geleden het L2-kampioenschap. Bij de indoorkampioenschappen in de klasse M1 zat er geen medaille in, dus ik ben blij dat we er nu wel weer vooraan bij zitten”.

‘Het blijft speciaal’

De fulltime amazone heeft naast Hippiade-titels ook meerdere Brabantse kampioenstitels verzameld in haar carrière, maar ze blijft het een eer vinden. “Kampioen worden en helemaal Nederlands kampioen is altijd speciaal. We hebben nu eenmaal met levende dieren te maken, dus hoe goed een paard ook in vorm is, het is nooit een gegeven dat je wint”.

Daarmee refereert de kampioene nog even naar het begin van haar rit. “Er was een ereronde van het springen aan de gang in de piste achter de ring waar we moesten starten. Ibiza ging met de staart erop door de bak. Die spanning hield ze gelukkig niet te lang vast, maar het is een jong paard en aan zulke omstandigheden moeten ze nu eenmaal wennen. Ik ben dan ook zeker blij met het resultaat, dit is een paard voor de toekomst”, besluit Joyce tevreden.

‘Hij heeft een wow-uitstraling’

Tijdens de huldiging van de Hippiade kampioenen op MedalPlaza mocht Nicky Snijder op de hoogste trede van het podium plaatsnemen. Met zijn paard Identity STH (v. Charmeur) reed hij twee keurige proeven die hem de gouden medaille opleverden.

Nicky was zeer tevreden over de verrichtingen van zijn paard vandaag. Hij vertelt enthousiast: “Identity liet vandaag twee super proeven zien, sowieso heeft hij een super seizoen achter de rug. We stonden dit jaar ook eerste reserve voor het WK voor Jonge Dressuurpaarden voor zesjarigen en we hebben daardoor ook deelgenomen aan alle WK-trainingen. Zijn sterkte punten zijn absoluut zijn geweldige gangen plus dat hij echt een ‘wow’-uitstraling heeft. Hij wil altijd graag voor je werken en denkt echt mee met je in de proef. Daarnaast is hij ook nog eens heel lief en aanhankelijk. Ik had van tevoren wel gehoopt dat hij zich vandaag zo goed kon laten zien, maar op het moment zelf moet het toch nog maar even gebeuren. Nu krijgt hij eerst even een korte vakantie en daarna ga ik hem rustig richting de Z2 trainen.”

Dressuur klasse M2 – 2e proef Pavo prijs

1. Joyce van Opbergen (Tilburgse RV. ’t Zandeind, Tilburg) – Ibiza, 69,333%

2. Rachelle Buining (Kloosterruiters, Ter Apel) – Gant, 68,722%

3. Jacqueline Windt (Oostermoer, Gieten) – Jolierene SK (v. All at once), 67,056%

Dressuur klasse Z1 – 2e proef



1. Nicky Snijder (Nieuwleusen) – Identity STH, 71,275%

2. Anouk Ivits (Heideruiters, Deurne-West) – Iris, 71,078%

3. Arthur van Rooij (Jacobus, Den Dungen) – Index, 69,755%

