Nicole den Dulk: ‘Fijn om weer in de ring te zijn’

Na het zeer succesvol verlopen WK in Tryon moest Nicole den Dulk rust houden vanwege haar gezondheid. Maar dit weekend keerde de amazone weer terug in de wedstrijdring. Ze vierde haar terugkeer met een overwinning in de KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy selectiewedstrijd in Beuningen. De andere overwinningen gingen naar Demi Vermeulen en Sanne Voets.

“Het was heel fijn om weer in de ring te zijn. We moesten in Genemuiden al vroeg rijden en het was best koud, maar Wally gaf me veel vertrouwen. Hij was wel fris maar op een goede manier”, vertelt Nicole enthousiast over haar wedstrijd met troef Wallace N.O.P..

‘Wond nog niet helemaal dicht’

“Eind vorig jaar heb ik acht weken moeten liggen. Ik heb nog een wond op mijn bil die niet helemaal dicht is, maar gelukkig heb ik het rijden weer langzaam op mogen pakken. Voor deze wedstrijd heb ik wel flink kunnen trainen. Begin februari hebben we ook nog een proefgerichte training gehad van Monique Peutz en dat is altijd weer goed. Vooral de overgangen en het wijken zijn voor ons best moeilijk, maar die dingen gingen goed. Er zaten ook nog wel wat foutjes in, maar ik heb echt fijn gereden, ondanks de griep die ik vorige week kreeg. Uiteindelijk is het gelukkig gelukt, daar gaat het om”, aldus Den Dulk.

Hulp van Shirley Pijnenburg

In de tijd dat Nicole zelf niet kon rijden werden haar paarden gereden door Shirley Pijnenburg. “Shirley rijdt mijn paarden veel en ze is een van de mensen uit mijn team waar ik een beroep op kan doen. Het klaarleggen van de spullen doe ik zelf de dag voor de wedstrijd, zeker als we zo vroeg moeten als nu het geval was. In de voorbereiding van de wedstrijd wast en vlecht Shirley de paarden en ze heeft ook mijn paardenwagentje gereden. Op wedstrijd helpt ze ook met alles waarbij ik hulp nodig heb.”

Doel EK Rotterdam

“Voor dit jaar had ik eerst niet echt een doel. Lang dacht ik dat het misschien goed was om een tussen jaar wat rustiger te doen, maar ik heb het rijden en de wedstrijden zo gemist en Wally is super fit, dus we gaan nu toch voor het EK in Rotterdam. De eerste selectiewedstrijd is pas eind mei op het NK dus we hebben nog even de tijd om te trainen en dan kijken we wel of het goed genoeg is. Mijn lange termijn doel zijn natuurlijk de paralympics in Tokyo!” laat de immer strijdvaardige Nicole weten.

Uitslag KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy selectiewedstrijd Beuningen 16 februari

Grade IV en V

Individuele test

1. Sanne Voets (Berghem) – Demantur RS2 N.O.P., 71.402%

2. Lotte Krijnsen (Enshede) – Zarienta, 70.061%

3. Maud Haarhuis (Harbrinkhoek) – Baron, 66.159%

Teamtest

1. Sanne Voets – Demantur RS2 N.O.P., 70.50%

2. Lotte Krijnsen – Zarienta, 69.375%

3. Maud Haarhuis – Baron, 67.063%

Grade II en III

Individuele test

1. Demi Vermeulen (Zevenaar) – Wannabe, 72.50%

2. Maud de Reu (Zwolle) – Webron, 71.618%

3. Nicole den Dulk (Elen, Bel.)– Wallace N.O.P., 69.926%

Teamtest

1. Nicole den Dulk – Wallace N.O.P., 70.833

2. Demi Vermeulen – Wannabe, 69.853%

3. Maud de Reu – Webron, 69.485%

Bron KNHS