Nicole den Dulk Topsporter van het Jaar

Para-amazone Nicole den Dulk is op het Limburgse Paardensportgala in Maastricht uitgeroepen tot Topsporter van het Jaar. Op de wereldruiterspelen won de amazone uit Tegelen drie medailles. Lars Kersten werd geëerd met de titel paardensport-talent van het jaar van de provincie Limburg.

Het was een succesvol jaar voor Nicole den Dulk. Op de wereldruiterspelen in Tryon won de amazone met de KWPN’er Wallace N.O.P. team goud en twee individuele bronzen medailles. Daarnaast waren dit jaar nog zes overwinningen te vieren op de vijftienjarige zoon van Future.

Blessure

Den Dulk herstelt momenteel van een blessure en was daarom niet in staat om de prijs zelf in ontvangst te nemen. Ze liet zich vertegenwoordigen door haar ouders. De prijs werd uitgereikt door de directeur van Jumping Indoor Maastricht, Frank Kemperman.

Talent van het jaar

Lars Kersten werd uitgeroepen tot het talent van het jaar. Hij behaalde dit jaar mooie resultaten met onder andere de winst in eigen provincie bij Jumping Peel en Maas. Op het Nederlands Kampioenschap voor Young Riders in Mierlo pakte hij de zilveren medaille met zijn tienjarige toppaard Dobbey (v. Zirocco Blue VDL). De ruiter uit Egchel kreeg de prijs overhandigd van Luc Steeghs, de bondscoach bij de Young Riders. De achttienjarige Kersten runt samen met zijn vader, oud-dressuur en springruiter Pieter, een springstal in Egchel.

