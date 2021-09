Nicole Wego pakt finaleticket Nürnberger Burg-Pokal met Zack-dochter

De inloopproef was nog voor Dorothee Schneider, maar in de daadwerkelijke strijd om het finaleticket voor de Nürnberger Burg-Pokal was de winst zaterdag in Ludwigsburg voor Nicole Wego-Engelmeyer met Citation 3 (v. Blue Hors Zack). Schneider werd tweede met Salvina 4 (v. Genesis) en derde met de Zwitsers gefokte hengst Flashback 8 (v. Franziskus).

De Deens gefokte merrie Citation 3 (stamboeknaam: Chloe) viel als vierjarige al op in de aanlegtesten in Denemarken. Vorig jaar deed ze concours-ervaring op in Wellington, Florida. Sinds eind 2020 is de nu negenjarige merrie bij Wego-Engelmeyer. Nu mag het duo naar de finale van de bokaal in Frankfurt in december.

Bron: St-Georg / Horses.nl