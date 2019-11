Nieuw Grand Prix-paard voor Anna Kasprzak

Anna Kasprzak heeft nog een kandidaat voor de Olympische Spelen erbij. Na de aanschaf dit voorjaar van Addict De Massa (v. San Amour I) heeft de Deense amazone nu ook het Russische Grand Prix-paard Fuhur (v. Fürstenreich) van Elena Sidneva overgenomen. Kasprzak op Instagram: "Ik ben echt enthousiast over de toekomst met hem!"

In mei kocht Anna Kasprzak bij Andreas Helgstrand Addict De Massa, de negenjarige zoon van San Amour uit een Lusitano-moeder. Op de Noordse kampioenschappen in juni was Addict volgens zijn amazone een beetje ongeconcentreerd en erg veel hengst, waarna ze besloot hem te laten castreren. Na de castratie kreeg Addict last van complicaties en moest hij opnieuw geopereerd worden. Dit weekend maakte het paar hun rentree op het Blue Hors Dressage Festival in Randbol.

Russische warmbloed

Nu heeft de Deense topamazone er een crack bij gekocht, de tienjarige Russische warmbloed Fuhur. De ruin was succesvol onder Elena Sidneva. Sidneva reed met de zoon van Fürstenreich op de wereldruiterspelen in Tryon en afgelopen jaar was het paar lid van het Russische team op het EK in Rotterdam. Ook had Sidneva met haar team een ticket voor de Spelen in Tokio binnen gehaald.

‘Veel aanleg voor verzameling’

Tegenover Eurodressage verklaarde Anna Kasprzak dat Fuhur via haar trainer Andreas Helgstrand te koop werd aangeboden. Ze is direct naar Oostenrijk vertrokken om het paard uit te proberen. “Hij heeft veel aanleg voor piaffe, passage en pirouettes”, aldus de Deense.

Bron Eurodressage