Para-amazone Demi Vermeulen heeft een nieuw dressuurpaard gevonden. Het gaat om Lananco (v. Governor), een vijfjarige die in de tweede bezichtiging van het KWPN heeft gelopen. Het paard was in handen van Mieke Naberink en heeft op L2-niveau gelopen.

Vermeulen komt uit in Grade III. Ze was tot 2020 in de ring te zien met Wannabe (v. Royal Dance), die inmiddels 18 jaar oud is. Het paard ging in mei met pensioen.

Bron: Facebook / Horses.nl