Nieuw talent voor GrandPrix-amazone Ashley Holzer

De Amerikaanse Grand Prix-amazone Ashley Holzer heeft een nieuwkomer op stal: de zevenjarige merrie Bliss. De Oldenburgse merrie is gefokt door Maria Kasselmann-de Kuyper en haar echtgenoot Hubert en is een dochter van Bordeaux x Likoto XX x Rinaldo.

Holzer’s sponsor Diane Fellows kocht de bruine merrie bij Hof Kasselmann als haar toekomstige paard, maar Ashley zal haar eerst verder opleiden. Ashley zag Bliss voor het eerst tijdens haar verblijf op Hof Kasselmann in verband met haar Europese wedstrijdtournee met haar Grand Prix-merrie Havanna.

Kennismaking

“Ze kon Bliss elke dag in de training zien en zag wat haar kwaliteiten zijn, hoe ze zich gedraagt en wat de merrie te bieden heeft,” vertelt François Kasselmann. “Ze is hier gefokt, opgegroeid bij Gestut Osthoff en heeft alle tijd gekregen. Ze heeft een gemakkelijk leven gehad en mocht als vierjarige terug naar de wei om verder uit te groeien.”

Bliss is een volle zus van de zeer succesvolle achtjarige Oldenburger hengst Budhi, die op de PSI-veiling van 2015 werd aangekocht door de Russische investeerder Elena Knyaginicheva. De hengst is nu zeer succesvol onder de Duitse Nicole Wego met meerdere overwinningen op Z-niveau en deelname aan de kwalificatiewedstrijden in de Nürnberger Burg-Pokal competitie.

Holzer’s merrie Bliss is inmiddels aangekomen in Wellington, Florida.

