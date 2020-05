Nieuw talent voor Laura Graves

De Amerikaanse dressuuramazone Laura Graves heeft sinds kort een nieuw talent in haar stallen. De Westfaalse ruin SenSation HW (v.Sunday) is vanaf nu te zien onder het zadel van de topamazone. Met dit paard heeft Graves een potentiële opvolger voor haar toppaard KWPN'er Verdades (v.Florett AS) die ze begin dit jaar met pensioen deed.

De zevenjarige zwarte ruin SenSation HW is in eigendom van Scott en Carol McPhee en werd op vijf- en zesjarige leeftijd Amerikaans kampioen. In 2018 won SenSation HW met zijn toenmalige ruiter Michael Bragdell de vijfjarigen titel met een score van 87.200% en een jaar later won het duo met 87.800%.

Graves reageerde: “Zo enthousiast om het nieuwste lid van onze stal te introduceren, de enige echte SenSation-HW! Hij is vriendelijk en getalenteerd en ik kijk zo uit naar de toekomst met hem.”

Bron: Dressage-News