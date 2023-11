Nieuw toekomstpaard voor Lotte Krijnsen

Paradressuuramazone Lotte Krijnsen heeft een nieuw toekomstpaard op stal gekregen. De vijfjarige Dark Surprise (Don Martillo x Royal Highness) is door Marcelle Hesselink van Stal Capriole aan Krijnsen aangeboden. "De merrie is nog wat groen" vertelt de amazone, "maar doet in veel dingen denken aan Rosenstolz N.O.P en geeft een heel fijn gevoel."

Rosenstolz N.O.P. (v. Rotspon) is het paard waarmee Krijnsen voor het Nederlandse Parateam uitkomt. “Roos is nog steeds in topvorm maar het is heel fijn om met een jonger paard ook weer wat te gaan opbouwen” vertelt ze. “Ook Roos is blij om wat jongs naast zich op stal te hebben, want afgelopen jaar stond ze thuis vooral alleen naast Nikita van 28 jaar die al heel wat jaren met pensioen is.”

Bron: Horses.nl