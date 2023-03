Nieuwe baan voor EK-paard ‘Mausi’: Langehanenbergs Annabelle wordt fokmerrie

Annabelle die onder Helen Langehanenberg onder meer teamgoud won op het EK in Hagen wordt fokmerrie. De wereldbekerkür in Göteborg waar 'Mausi', zoals Annabelle altijd liefkozend werd genoemd, vierde werd en voor de zesde keer de 80-procentgrens doorbrak, was het laatste sportieve optreden van de nu vijftienjarige Holsteiner Conteur-dochter.

Annabelle wordt voortaan ingezet voor de fokkerij in de stal van haar fokker en eigenaar Günther Fielmann aan de Gut Schierensee in Duitsland. “We zijn Helen oneindig dankbaar dat ze Annabelle naar zoveel grote successen en zelfs kampioenschapstitels heeft geleid – en dat Annabelle nu in optimale gezondheid aan haar tweede carrière kan beginnen”, zegt Carsten Thiesing verheugd. Het is de traditionele filosofie van de familie Fielmann om altijd alleen de echt beste merries in hun kleine, maar fijne fokkerij op te nemen, legt de stoeterijmanager van Gut Schierensee uit. “Bovendien moet Annabelle echt zelf haar veulens krijgen. Daarom is de timing nu perfect.”

Ook spring- en eventingpaarden

Bij Gut Schierensee worden niet alleen dressuurpaarden gefokt, maar ook spring- en eventingpaarden. Zo werd Vitali (Contender x Heraldik xx) onder Tim Price met het Nieuw Zeelandse team vijfde op de Olympische Spelen in Tokio. Ook de onlangs goedgekeurde Conthadini (Conthargos x Baldini II) van het hengstenstation van Paul Schockemöhle komt uit hun fokkerij.

Uit goede stam

Annabelle is een halfzus van de gekeurde en tevens Grand Prix-hengst De Chirico (v. Dolany), van de premiehengst en internationaal succesvolle springpaard Amber (v. Ampere) en van Darling (v. Damon Hill), die de Duitse kampioenschappen voor Children won.

Tweede reservekampioen in Holstein

Toen ze vijf jaar oud was, kwam Annabelle in training bij Helen Langehanenberg. De merrie was de tweede reservekampioen van de Holsteiner Merrie keuring geworden en had goud gewonnen op de Holsteiner Rijpaardenkampioenschappen in Elmshorn en Bad Segeberg. In 2016 boekte het nieuwe dreamteam hun eerste successen in de internationale Lichte Tour en vervolgens in 2017 op Grand Prix niveau.

Teamgoud in Hagen

In 2018 maakten debuteerde het paar in de internationale Grand Prix. Langehanenberg won onder meer in Madrid, Motesice en Vilhelmsborg en tal van andere topposities in München, Aken, Salzburg, Hagen a.T.W., Herning, Gothenburg en Londen. Op de Duitse kampioenschappen in Balve werd het paar vijfde. In 2021 reisden Annabelle en Helen Langehanenberg als reservepaar naar de Olympische Spelen in Tokio en maakten kort daarna deel uit van het winnende Duitse team op de Europese kampioenschappen in Hagen.

Einde van tienjarige reis

“Natuurlijk doet het altijd pijn om afscheid te nemen van een paard, vooral als het het einde betekent van een bijna tienjarige reis samen met veel trainingsarbeid met hart en ziel gedaan. Ik ben de familie Fielmann ongelooflijk dankbaar voor deze lange tijd samen met ‘Mausi’ en de vertrouwensvolle samenwerking”, aldus Helen Langehanenberg.

