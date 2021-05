Nieuwe datum Belgische dressuur kampioenschappen bekend

Een week geleden was Belgium Dressage Events wederom genoodzaakt het Belgisch Kampioenschap Dressuur uit te stellen. Het kampioenschap stond van 20 - 24 mei in Lier op de kalender, maar COVID-19 gooide net als het jaar ervoor roet in het eten. Paardensport Vlaanderen maakte gisteren de nieuwe datum bekend. Van 6 tot en met 10 oktober zal Belgium Dressage Events opnieuw de organisatie op zich nemen in het Azelhof in Lier.