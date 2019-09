Nieuwe Olympische hoop voor Kazuki Sado

De Japanse dressuurruiter Kazuki Sado heeft van zijn sponsor, Japan Racing Association, een nieuw Grand Prix-paard gekregen om een teamplaats voor de Olympische Spelen in eigen land te bemachtigen. JRA leasede bij Andreas Helgstrand Ludwig der Sonnenkonig (London Swing x Liberator). U25-amazone Victoria Vallentin had de hengst onder het zadel, maar hij bleef bij Helgstrand achter toen ze zijn stal verliet.

Eurodressage maakte op haar website de transfer van de dertienjarige Oldenburger Ludwig der Sonnenkonig naar Japan bekend. De hengst kwam in 2017 bij Helgstrand Dressage op stal om verkocht te worden. Victoria Vallentin nam plaats in het zadel en reed zich meteen in de kijker voor mogelijk een plek in het Deense team voor Tryon. Dat haalde ze net niet maar het EK voor U25 in Exloo. Daar werd ze met het team en individueel vierde.

In juli van dit jaar verliet Vallentin de stallen van Andreas Helgstrand nadat ze nog vier U25-wedstrijden op rij had gewonnen met de hengst. Ludwig bleef bij Helgstrand achter.

De Japan Racing Association heeft nu nu Ludwig der Sonnenkonig geleased en de hengst versterkt de stal van de Grand Prix-ruiter Kazuki Sado. Begin vorig jaar kreeg de Japanner ook al de beschikking over Carl Hesters en Charlotte Dujardins voormalige Grand Prix-paard Barolo (v. Breitling W).

Bron Eurodressage