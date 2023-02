Nieuwe troef én winst in Utrecht voor Tom Verhoeven

Tom Verhoeven won zaterdag de Utrechtse Kampioenschappen in de klasse Z1 met de achtjarige Gouvernant VDL (Governor x Krack C). Dankzij een score van dik 73% mag het duo naar de NK en de twee mogen op Indoor Brabant starten. Maar dat was niet het enige goede nieuws voor Verhoeven. Hij heeft ook de twaalfjarige Tiësto VDL (Totilas x Sir Sinclair) als nieuwe internationale troef.

Tiësto liep in Duitsland al op Lichte Tourniveau en is inmiddels 12 jaar oud. Het paard was Westfaals goedgekeurd. Verhoeven: “Tiësto is een jaar geleden geruind voor de sport. VDL had hem samen met een Duitse stal in eigendom en nu hebben wij hem overgenomen. Er was veel vraag naar dit paard. Het plan is om hem nu nog even door te rijden en dan ook internationaal Lichte Tour te gaan starten. Ik zocht eigenlijk een opvolger van als opvolger van Honey d’Or, omdat die naar Engeland is verkocht. Met haar reed ik ook Lichte tour.

Inkopen bij VDL Stud

Verhoeven en sponsor Next Level Stables deden flink inkopen bij VDL Stud. “We hebben Hennesy daar natuurlijk al gekocht en Gouvernant ook. En samen met Tiësto hebben we ook vier driejarige hengsten aangeschaft.” Verhoeven mikt met die jonge paarden op de PAVO-competitie.

Bron: Horses.nl