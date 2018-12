Nieuwe troef voor Daphne van Peperstraten

Daphne van Peperstraten heeft een nieuwe troef in handen. De zeventienjarige amazone mag de 6-jarige hengst Greenpoint's Hotmail in haar stal verwelkomen en laat via haar Facebookpagina weten dat ze erg blij en dankbaar is dat haar deze kans wordt geboden.

De hengst (Apache x Silvano N x Calypso III) kwam op de hengstenkeuring tot aan de tweede bezichtiging en is inmiddels goedgekeurd in Oldenburg en bij het AES. De vos wordt haar ter beschikking gesteld door Ralph en Annemiek van Venrooij van De Langenbergh Hoeve en is tot stand gekomen na bemiddeling van Coby van Baalen.

Bron: Facebook