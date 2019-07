Nikki Schaap: ‘Een jaar alleen krachttraining heeft Chocolate Cookie goed gedaan’

Op de subtopwedstrijd in Neerijnen maakte Nikki Schaap zondag haar rentree in de Grand Prix met Chocolate Cookie RDP (v. Johnson). Na hem een jaar thuis te hebben gehouden om hem sterker te maken, noteerden ze nu de winnende score van 71,58%. Hoewel de proef niet helemaal foutloos was, is Schaap er heel blij mee.

“We hebben hem een jaar thuis gehouden om hem krachttraining te geven. We hebben geen Grand Prix-oefeningen gereden, maar juist heel veel basiswerk gedaan, zoals voltes en overgangen rijden. Daarnaast hebben we ook veel onbelast getraind aan de longe. Dat heeft hem echt goed gedaan. Je moet gewoon af en toe terug naar de basis, ook al rijd je Grand Prix. Eerder maakte hij aanspanning vanuit spanning en nu vanuit zijn kracht”, vertelt Schaap blij.

Onwennig

Over hun proef vertelt ze verder: “Hij liep heel fijn en was super los door zijn lijf. Ik vond het zelf een beetje onwennig om nu weer Grand Prix te rijden, daarnaast zat ik onderweg iets teveel te genieten. Daardoor vergat ik een beetje te rijden en kregen we wat foutjes. Dat we nog zo’n mooie score hebben is super. Binnenkort gaan we weer lekker starten en dan door”, blikt ze enthousiast vooruit.

Aan de hol

Met exact 70% was de tweede plaats voor Jill Huybregts en Eventz Enzos-Armani (v. Tuschinski).

Jonna Schelstraete en Cupido (v. Tuschinski) volgden vlak achter de combinatie met 69,67%. “Van één jury hadden we zelfs bijna 71%. Hij ging ook heel goed. De vorige keer was hij nog een beetje aan de hol, maar nu was hij zo gehoorzaam en goed bij de les. Echt heel fijn”, vertelt een enthousiaste Schelstraete.

Stap voor stap

Schelstraete en Cupido scoren de laatste tijd gelijkmatig net onder de 70%, maar er zit meer in volgens de amazone. “Ik weet zeker dat er nog een paar procenten bij kunnen en dat we over de 70% kunnen scoren. Nu draaide ik in beide pirouettes teveel door, waardoor we onvoldoendes kregen, die ook nog eens dubbel tellen. Ik wil heel graag internationaal met hem gaan starten. Daar zijn we wel aan toe, denk ik. Hij kan alle onderdelen voor een 7,5 of een acht en heeft geen zwakke onderdelen. We gaan stap voor stap verder. Ik ben in ieder geval heel blij dat hij zo goed gaat en er echt plezier in heeft”, besluit ze gedreven.

Bron: Horses.nl