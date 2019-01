NK Dressuur: Cornelissen en Heuitink gaan strijd met elkaar aan

Na drie selectiewedstrijden is de afvaardiging voor de KNHS Indoorkampioenschappen klasse ZZ-Zwaar en Lichte Tour bekend. De kampioenschappen vinden op 2 en 3 maart 2019 plaats in Ermelo. Hoewel er nog van alles kan gebeuren, lijkt het er sterk op dat de strijd in de Lichte Tour voornamelijk zal gaan tussen Adelinde Cornelissen en Joyce Heutink.

Cornelissen won twee selectiewedstrijden met de KWPN-hengst Governor STR (Totilas x Jazz), Heutink won eveneens twee selectiewedstrijden met Gaudi Vita (Apache x Welt Hit II). De bondscoach van het para-dressuurteam heeft met haar zwarte ruin al meer ervaring opgedaan en is de laatste tijd zowel nationaal als internationaal onverslaanbaar. Haar hoogste score in de selectie was 76,25%, een fractie meer dan de hoogste van Cornelissen en Governor: 75,81%.

Van Lier en Boucher aan kop

In het ZZ-Zwaar staan Dinja van Liere en Olga Boucher bovenaan na de drie selecties. Van Liere reed voormalig Pavo Cup-winnares Haute Couture (Connaisseur x Krack C) in de selecties naar 69,00%, 67,29% en 71,93%. Boucher reed eveneens alle drie de selecties met haar zelfgefokte Houdini la Haya (Krack C x Roman Nature), hetzij met scores van 67,00%, 67,14% en 71,29%.

Minimale verschillen

Maar in zowel de Lichte Tour als het ZZ-Zwaar zijn de verschillen minimaal en de strijd op het Nederlands kampioenschap ligt nog volledig open. Iedereen begint met een schone lei.

Uitslagen na drie selecties.

Afvaardiging ZZ-Zwaar.

Afvaardiging Lichte Tour.

Bron: Horses.nl