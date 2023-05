NK Dressuur: Marten Luiten wint kleine finale LT en eerste onderdeel U25

Voor Marten Luiten is de zaterdag van het NK Dressuur in Ermelo goed begonnen. Unaniem won hij het eerste onderdeel in het kampioenschap U25 met Fynona (v. Ampere). De ruiter zegevierde ook in de kleine finale van de Lichte Tour, dat deed hij met Killer (v. George Clooney). In de kleine finale werd Renate van Uytert nipt tweede met de KWPN-hengst In Style (v. Eye Catcher).

De kopgroep van U25-kampioenschap is sterk, de eerste vier combinaties reden boven de 71%. Absolute topper was Marten Luiten met de Ampere-dochter Fynona waarmee hij bij de Young Riders al het nodige goud heeft gewonnen. Voor zijn goed gelukte proef kreeg Luiten een topscore van 75.342%, met percentages boven de 76 en 77 procent van de juryleden bij C en B. Negens stonden op het protocol voor de galop pirouettes en de wissels om de twee sprongen.

Van Peperstraten en Kuintjes

Met 74.060% werd Daphne van Peperstraten tweede op Greenpoint’s Cupido (v. Johnson). Een fout in de tweeërs haalde de score naar beneden van de verder fijn gereden proef. Ook de nummer drie Zoë Kuintjes liet met Cupido (v. Rhodium) een goede proef zien die met 72.436% werd beoordeeld. De wat gespannen stap drukte de score enigszins.

Rockx op vierde en vijfde plek

Thalia Rockx pakte de vierde en vijfde plaats. Op Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods) scoorde ze 71.581%. Het paard heeft nog wat moeite in de piaffe en de passage, maar haalde in de galoptour de punten op. Met Gerda Nova de La Fazenda (v. Romanov) werd Rockx vijfde met 69.957%.

Kleine finale LT

In de kleine finale van het Lichte Tour kampioenschap stuurde Marten Luiten de George Clooney-zoon Killer naar de winst. Ook hier waren de juryleden unaniem in de uitslag. Luiten kreeg 71.814% voor zijn proef waarin de meeste 8-ten in de galoptour werden behaald.

Met minimaal verschil werd Renate van Uytert tweede op de KWPN-hengst In Style. Het paar scoorde 71.372% waarbij het jurylid bij H haar ex aequo zette met Marten Luiten. Een fout in de serie om de twee, twee keer een 5 en een 4, haalde het percentage naar beneden. Margreet Prosman werd op Demargo (v. Damsey FRH) derde met 70.147%.

