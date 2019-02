NK Dressuur toch in Ermelo

In november vorig jaar werd al bekend gemaakt dat het Nederlands kampioenschap voor de Subtop-ruiters dit jaar eerder wordt verreden met het oog op het EK Rotterdam en andere internationale wedstrijden. De locatie was echter nog onbekend. Inmiddels is duidelijk geworden dat het NK wederom wordt verreden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Het NK Dressuur Gelderland vindt plaats van 23 tot en met 26 mei en is voor de Grand Prix-ruiters naast het nationale kampioenschap een belangrijk observatiemoment voor het Europees kampioenschap in Rotterdam en is eveneens een voorbereiding op de Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen.

Observatie en selectie

Naast de ZZ-Zwaar, Lichte Tour, junioren, young riders en Grand Prix is het NK Dressuur Gelderland komende editie ook gastheer voor de pony’s. Voor hen geldt dit als een observatiewedstrijd. Ook verschijnen de jonge dressuurpaarden in de ring als selectiemoment voor de FEI Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden.

Bron: Persbericht/Horses.nl