Aangepast schema NK vanwege weinig deelname

Het KNHS heeft minder inschrijvingen ontvangen voor het NK subtop dressuur dan verwacht. Daardoor wordt het gehele kampioenschap slechts in één dag verreden.

Voor de klasse ZZ-Zwaar en Lichte Tour moesten de deelnemers zich selecteren. In de Lichte Tour zijn twintig combinaties afgevaardigd waarbij Joyce Heuitink en Adelinde Cornelissen de kopposities vervulden in de selectiewedstrijden. In de klasse ZZ-Zwaar zijn zestien combinaties afgevaardigd met aan kop Dinja van Liere en Olga Boucher.

Jeugd

Voor de overige klassen konden de ruiters zich aanmelden. Zo zijn er bij de Children dit jaar vier combinaties aangemeld. Hierbij ontbreekt A-kaderlid Lara van Nek. Bij de Young Riders hebben zich negen combinaties ingeschreven. Waarbij A-kaderleden Thalia Rockx en Daphne van Peperstraten niet zijn aangemeld. En acht inschrijvingen zijn te vinden bij de Junioren. Waarbij de beide kaderleden Marten Luiten en Sanne van der Pols wel hebben aangemeld. Tot slot zullen in de U25-rubriek zeven combinaties aan de start verschijnen.

Grand Prix

In de koningsklasse de Grand Prix hebben zich elf ruiters aangemeld. Zo komt Marlies van Baalen aan start met Ben Johnson, Adelinde Cornelissen met Zephyr en Emmelie Scholtens met Desperado. Daarnaast heeft Remy Bastings zich aangemeld met twee troeven. Voormalig U25-amazone Jill Huijbregts gaat met haar Eventz Enzos-Armani een poging doen om de kampioentitel bij de senioren te bemachtigen. Verder bestaat het deelnemersveld uit Romy van der Schaft, Saskia Maertens, Theo Hanzon, Liseon Kamper-Bol en Robin van Lierop.

Dit betekend dat geen enkel A-kaderlid op het NK in de baan zal verschijnen en dat Van Baalen en Cornelissen de enige B-kaderleden zijn.

Klik hier voor de selectielijst Lichte Tour, hier voor de selectielijst ZZ-Zwaar, en hier voor de inschrijvingslijst.

Klik hier voor het schema van het NK op 2 maart.

Bron: Horses.nl