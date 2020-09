Adelinde Cornelissen eerste en tweede in Grand Prix

In de kleine finale van het Nederlands Kampioenschap senioren, de Grand Prix, was Adelinde Cornelissen concurrent van zichzelf. Daarbij ging haar jonge talent Fleau de Baian (v. Jazz) met 72,544% Aqiedo (v. Undigo) voorbij. Wel heel nipt, met 0,001% verschil.

Fleau de Baian, de volle broer van Parzival, maakte eind vorig jaar zijn Grand Prix-debuut en liep tot op heden nog maar een paar Grand Prix-proeven.

In de kleine finale scoorde hij tussen de 71,087% (Patricia Wolters) en 74,022% (Pauline van Nispen).

Beetje wakker

“Ik had geen keuze gemaakt welk paard ik in de Kür op Muziek wilde starten. Fleau heeft ook nog geen eigen Kür, dus het kwam wel goed uit dat hij vanochtend de Grand Prix mocht lopen. In de Grand Prix Special waren ze alle drie wel een beetje wakker”, vertelt Cornelissen. “Er is hier genoeg te zien en met de aanloop met weinig wedstrijdkilometers in de benen was dat wel te verwachten.”

Super tevreden

“Vandaag was ik wel super tevreden. Zowel Aqiedo als Fleau waren echt wel okay. Gisteren liep Fleau ook heel erg goed, maar kreeg gewoon nog teveel fouten. Dat kost te veel punten. Als je dan de cijferlijsten bekijkt, dan krijgt hij wel veel punten voor de onderdelen die hij echt goed doet. Vandaag had hij nog teveel spanning in stap, dus de score kan nog steeds omhoog.”

Vijf versnellingen bovenop

“Fleau thuis en Fleau op concours is hetzelfde als Parzival thuis en op concours. Op het wedstrijdterrein doen ze er gewoon nog vijf versnellingen bovenop. Bij Parzival wist ik dat. Bij Fleau kom ik daar nu achter. Parzival was veel kijkeriger op de omgeving. Fleau is wel wakker, maar dat is puur omdat hij nog niet zoveel ervaring heeft. Fleau loopt hier gewoon in de rondte en met Parzival had ik echt wel baan moeten verkennen. We werken rustig door en we zien wel waar we volgend jaar met Fleau belanden.”

Aqiedo

Aqiedo moest zijn jongere stalgenoot met een heel minimaal verschil voor zich dulden. Hij kwam uit op 72,5443% met scores tussen de 71,413 (Patricia Wolters) en 75,435% (Pauline van Nispen).

Robin van Lierop derde

Op de derde plaats mocht Robin van Lierop met Cupido aansluiten. Hij scoorde net onder de 70: 69,848%.

Uitslag

Bron: Horses.nl/KNHS