Adelinde Cornelissen én Emmelie Scholtens naar winst kleine finale Zware Tour met 75,213%

Precies dezelfde scores komen in de dressuur niet zo vaak voor. Vandaag in de kleine finale van het Zware Tour-kampioenschap, de Grand Prix Spécial, kwam het er wel van. Adelinde Cornelissen stuurde Aqiedo (v. Undigo) naar 75,213% en Emmelie Scholtens kwam even later precies op dezelfde score met de negenjarige Indian Rock (v. Apache). Twee winnaars dus van de kleine finale.

Na een periode van minder concoursen, liet Adelinde Cornelissen gisteren als eerste starter in de Grand Prix met Fleau de Baian (v. Jazz) al direct weten dat zij er ook nog is. Met 73,63% werd ze zesde in de Grand Prix en staat ze vierde in het kampioenschapsklassement. Met Aqiedo, die als laatste in de baan kwam in de Grand Prix, kwam er een score van 70,695% op het bord. Vandaag in de Grand Prix Spécial gingen daar een flink aantal scheppen bovenop en kwam de jury bijna 5% hoger uit. De juryleden (Berends, Heuitink, Drohm) beoordeelden de Spécial tussen de 74,043 en 76,489%.

Indian Rock in eerste Spécial over de 75%

De negenjarige Indian Rock, die gisteren onder Emmelie Scholtens naar de derde plaats (76,5%) liep in de Grand Prix, kwam in zijn eerste Spécial ooit uit op 75,213% (74,362-76,17%) en dus precies dezelfde score als Cornelissen en Aqiedo.

Juryvoorzitter Joyce van Rooijen-Heuitink was enthousiast over de wedstrijd die in de tweede ring onder grote publieke belangstelling werd verreden. “Ik vond het een wedstrijd met veel kwaliteit. Een mooie grote groep. Er zit echt veel potentie in voor de toekomst. Sommige combinaties zijn nog echt jong en je ziet dat er dan nog wel wat gepolijst moet worden. De Special is nog niet zo makkelijk en dan hebben ze het er heel goed van afgebracht.”

Emmelie Scholtens met Indian Rock Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Een van de veelbesproken paarden van het NK, Indian Rock, eindigde met wat kleine foutjes op de gedeelde eerste plaats. Emmelie Scholtens reed de goedgekeurde KWPN-hengst op zaterdag al naar de derde plaats in de Grand Prix. “Een bijzonder aansprekend paard. Je ziet dat het paard heel veel kwaliteit heeft. Net als Hartsuijker, die dat al heeft laten zien in Hagen, is Indian Rock een paard dat internationaal heel goed mee kan doen. Het einde is zeker nog niet in zicht”, aldus Van Rooijen.

Van Liere en Hartsuijker derde

Dinja van Liere stuurde de tienjarige Hartsuijker (v. Johson) naar de derde plaats in de Spécial. De ruin, die gisteren in de Grand Prix 5e werd met 73,891%,kwam in de kleine finale op een soortgelijke score uit (73,369%).

Remy Bastings reed Eqador (v. Cador) naar de vierde plaats (70,709%) en Yessin Rahmouni werd vijfde met All At Once (v. Ampere) met 69,61%.

