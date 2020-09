Amey Wagenaar moet NK Dressuur laten schieten

Amey Wagenaar heeft zich af moeten melden voor het NK Dressuur dat eind deze week in Ermelo van start gaat. De amazone zou met El Macho Malo (Jazz x Focus), die ze als jong paard aanschafte en haar 'terrorpony' noemde, haar NK-debuut maken in de Grand Prix maar de elfjarige ruin heeft koorts.

“Het was een moeilijke beslissing omdat we met iedereen hier hard naar toe hebben getraind en gewerkt, maar de gezond van Macho gaat voor”, aldus Amey Wagenaar. Ze bracht haar Jazz-zoon een aantal keer succesvol uit in de Grand Prix met scores richting de 70%. Daarmee bemachtigde het duo een ticket voor het NK.

Bron: Horses.nl