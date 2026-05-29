Annabell de Bock Nederlands Kampioen junioren 2026, Feline Niessen met 0,01% vooraan in kür

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
NK junioren 2026: Goud voor Annabell de Bock, zilver voor Feline Niessen, brons voor Mirthe Willig. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De eerste dag van het juniorenkampioenschap op het NK Dressuur was al spannend, de kürfinale ook. Feline Niessen, in de landenproef nog 3e (69,364%) klom met de winnende kür met Quinn (v. Dream Boy) op naar de zilveren positie. De winst in de kür was overigens maar flinterdun: voor Niessen was er 74,234% voor de nieuwe Nederlands Kampioen bij de junioren 74,233%! De nieuwe Nederlands Kampioen is Annabell de Bock met de zevenjarige Ostilio (v. Vivaldi). Brons was er voor Mirthe Willig met de thuisgefokte Just Biantoes, de derde plaats in de kür voor Britt Kikkert-Van der Linde met de eveneens thuisgefokte KWPN-hengst Jerenzo Texel.

