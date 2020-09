Bart Veeze: ‘Ik had de kür maar één keer geoefend’

Bart Veeze won vanmiddag met een prachtige proef vol hoogtepunten de Nederlandse titel in het ZZ Zwaar. Op hele mooie en passende muziek bij zijn imponerende hengst Imposantos overschreed Veeze de 80-procentsgrens met zijn kür op muziek. “Dit is pas zijn derde en ook zijn laatste wedstrijd in het ZZ-zwaar”, vertelt Veeze over de zevenjarige Imposantos.

“Hij gaat nu eerst WK-selectie lopen en dan volgend jaar Lichte Tour. Ik hoop me te kwalificeren voor het WK jonge dressuurpaarden in december in Verden. Ik had de kür thuis maar één keer geoefend, ik vond de gewone proef het belangrijkste. De finale ging heel goed. Gelukkig kon ik mijn serie die niet helemaal lukte over doen. Ik had gelukkig een reserve-lijn.”

‘Wel relaxed’

Imposantos liep al twee keer een WK voor jonge dressuurpaarden in Ermelo. Was dat een voordeel voor de combinatie? Veeze: “Imposantos heeft al zoveel gelopen. Ik hoefde helemaal geen baan te verkennen. Hij heeft gewoon thuis gestaan en vanochtend wat rondgetokkeld. Ik weet hoe hij is en wat hij doet, dus dat is wel relaxed.”

‘Geen druk’

Veeze was nog niet eerder kampioen in deze klasse. “Het voelt heel goed, zeker met zo’n percentage. Ik ben heel blij”, lacht Bart. “Ik ben Imposantos echt aan het opleiden. Het WK is het volgende doel, maar geen druk. Alles wat kan is fijn. Het leukste is dat hij alleen maar beter wordt. Vorig jaar waren de wissels nog een dingetje op het WK, maar nu springt hij ze zo mooi. Ik ga ook met vertrouwen naar het WK.”

