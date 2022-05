Bart Veeze op weg naar drie-op-een-rij met Kyton: winst in eerste onderdeel ZZ-Zwaar

Het is nu precies twee maanden geleden dat Kyton met Bart Veeze naar de KNHS-indoortitel in het ZZ-Licht liep. Dit weekend heeft Veeze de kans om nóg een KNHS-titel aan de palmares van de hengst, die vorige zomer ook al Z2 Kampioen werd op de Hippiade. De titel in het ZZ-Zwaar. In het eerste onderdeel scoorde Kyton 74,38%.

Bart Veeze stuurde eerder vandaag Imposantos naar de winst in het eerste onderdeel van het KNHS Kampioenschap Lichte Tour. Nu gaat hij dus ook aan de leiding in het KNHS Kampioenschap ZZ-Zwaar met Kyton (v. Ferguson). Een dubbel én een hattrick (met Kyton) behoren dus tot de mogelijkheden voor Veeze.

Twee over de 73%

Nog twee combinaties gingen in de eerste proef over de 73%. Marieke van der Putten met Kuvasz RS2 (v. Glamourdale) kwam op 73,904% en Renate van Uytert stuurde de hengst Johnny Depp (v. Bordeaux) naar 73,047%.

Drie Van Uytert-hengsten in top-5

Van Uytert nam niet alleen de derde plaats in, ook de vierde. 72,285% was de score voor Just Wimphof (v. De Niro). Op de vijfde plaats nog een Van Uytert-hengst met Dante US (v. Dante Weltino) onder Diederik van Silfhout. De hengst die sinds dit jaar voor de dekdienst wordt aangeboden kwam op 71,714%.

In totaal dus drie Van Uytert-hengsten in de top-5 in het ZZ-Zwaar: Johnny Depp, Just Wimphof en Dante US.

Uitslag