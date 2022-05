Bondscoach Imke Schellekens tevreden na eerste pony-observatie

In het vrijdag verreden eerste onderdeel van de observatiewedstrijd voor pony’s was Veerle van Hof met 74,613% al een klasse apart. Vandaag deed de amazone er met Equine Parks Xander (v. Orchard Boginov) nog een schepje bovenop. In deze proef liep de score op tot 76,486% waarmee ze ruim drie procent voorbleven op de concurrentie.

Morgan Walraven en Maddy Dijkshoorn wisselden van plek. In de landenproef werd Morgan met Devill’s Kiss Naoni (v. Don Cremello du Bois) tweede (71,857%), in de individuele proef derde met 72,883%. Maddy en Boogie de L’Aube (v. FS Don’t Worry) klommen van de derde plaats (71,333%) op naar de tweede met 73,063%.

Vandaag reed de top zes scores boven de 70% bijeen. Naast bovengenoemde top drie waren dat Esmee Boers en Beauty W (v. Orchard Boginov) met 70,811%, Bridget Lock en Don Davino Horsepoint (v. Don Carino du Bois) met 70,766% en Dominique van Dalsen met Zky (v. Zodiak Boy For Future) met 70,495%.

Eerste observatie

Bondscoach Imke Schellekens – Bartels is tevreden over deze eerste observatie voor het Europees kampioenschap. “Ik kom met een blij gevoel hier vandaan. De eerste observatie is altijd een beetje spannend en dan ben je benieuwd wat er gaat gebeuren. We hebben nu al een goed voorseizoen gehad waar de combinaties al best wel wat wedstrijden hebben kunnen rijden. Dat was vorig jaar en het jaar daarvoor natuurlijk heel anders. Dus je ziet wel dat er al meer ervaring zit in het rijden van de proeven”, vertelt Schellekens – Bartels.

Mooi begin

“Ik denk dat we een hele goede kopgroep hebben met kwaliteit in de rijderij en vind dat de meiden en de jongen echt heel netjes zitten te rijden. De kwaliteit van de pony’s is fijn en ik denk dat we een heel mooi begin gemaakt hebben waar we de komende weken en maanden op verder kunnen bouwen. Richting het EK kunnen er best nog wel dingen gebeuren. Want er zijn combinaties die nog wat groenig zijn in het rijden van de proef maar waar wel kwaliteit aanwezig is en wat echt nog beter kan. En de combinaties die al goede proeven rijden, kunnen ook nog wel een procentje meer halen. Al met al heb ik een heel goed gevoel over deze eerste observatie.”

Uitslag

Bron: NK Dressuur