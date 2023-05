Chantal van Lanen wint kleine finale ZZ-Zwaar

Op het NK Dressuur heeft Chantal van Lanen zojuist de kleine finale van het ZZ-Zwaar gewonnen. Met de achtjarige ruin King VE (Governor x Glock's Johnson TN) reed de amazone naar 69,142% en bleef daarmee iets meer dan anderhalf procent voor op de concurrentie.

De meeste concurrentie kwam van John Tijssen. Hij reed de hengst Fürst Dior (v. Fürstenball) met 67,476% naar de tweede plaats. De derde combinatie die over de 67% heen ging was Jessica Nijpjes met Luna (v. Governor). Zij kwamen tot 67,095% en mochten zo de derde prijs in ontvangst nemen.

Kaylee Gouda

Kaylee Gouda en I Am Legend TC (v. Glock’s Dreamboy) werden door het jurylid bij H bovenaan gezet, uiteindelijk werd het met 66,857% de vierde plaats.

Febe van Zwambagt

Febe van Zwambagt, die vrijdag in het eerste onderdeel van het ZZ-Zwaar kampioenschap twee paarden uitbracht en met beide in de top 10 eindigde, koos Vigo (v. Vitalis) voor de kleine finale. Het duo, dat afgelopen maart brons won op de KNHS Indoorkampioenschappen, werd vijfde met 66,047%.

Bron: Horses.nl