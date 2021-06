Children kampioene Kyra Jonkers: ‘Ik moest iets meer het randje opzoeken’

Kyra Jonkers werd afgelopen weekend gehuldigd als Nederlands kampioene bij de Children. Dat deed ze in het zadel van Eyecatcher (Uphill x Havidoff), het Grand Prix-paard van haar moeder Engie Kwakkel. "Ik had van bondscoach Imke Schellekens de opdracht meegekregen dat ik iets meer het randje op moest zoeken, omdat ik teveel op safe reed. Daardoor was ik wel wat zenuwachtig", vertelt de amazone.

“Maar ik kon het onder controle houden in de proef”, vervolgt Jonkers. “Ik had een klein foutje in mijn contraboog, dat was een onvoldoende, maar verder was het een mooie score.” Jonkers reed al Z1 bij de pony’s en een aantal jaar geleden al bij de Children. Met Eyecatcher maakte ze dit jaar haar (inter)nationale debuut bij de Children en deed dat niet zonder succes. “Alles waar ik dit jaar aan meegedaan heb, heb ik gewonnen.”

Bucket-list

Jonkers droomt ervan om Nederland te mogen vertegenwoordigen op het Europees kampioenschap en daarna wellicht de overstap naar de junioren te maken. Ze wordt daarin begeleid door haar moeder en door Nicolette van Leeuwen. “Ik wilde heel graag een keer bij Nicolette lessen. Dat stond echt op mijn bucket-list. Ik heb een keer bij haar gereden en had gelijk zoveel geleerd, dat we er mee doorgegaan zijn. En nu staan we hier.”

Niet verwacht

Bij de junioren ging de titel naar Evi van Rooij en de voorheen KWPN-goedgekeurde hengst Don Tango B (Contango x Jazz). “Ik had het gewoon niet verwacht, maar wilde zo graag kampioen worden. Dan leg ik me net teveel druk op. Gisteren stond ik 0,4 procent achter Sanne van der Pols en dan moet je echt nog wel even je best doen om daar overheen te komen. Dat heb ik wel gedaan”, vertelt ze enthousiast.

Karakter

“Het gaat de laatste tijd steeds stabieler. Een klein foutje in de proef en de score gaat flink omlaag. Ik rijd Don Tango B nu anderhalf jaar. Hij heeft wel echt een karakter. Als hij er geen zin in heeft, dan doet hij het ook echt niet. Dan moet ik echt wel even sterk zijn en zeggen: kom, we moeten aan de slag. In Exloo won in internationaal in de individuele proef. Dit was de laatste observatiewedstrijd en ik hoop deze week te horen of ik in het team zit.”

