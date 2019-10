CHIO Aken verschuift naar begin juni

CHIO Aken vindt dit jaar niet in juli plaats, maar is verplaatst naar de eerste week van juni. Aken vindt komend jaar plaats van 29 mei tot en met 7 juni en daarmee is er overigens wel weer een 'conflict' met het NK Dressuur. Dat staat op het programma in het laatste weekend van mei.

Het NK Dressuur zal volgend jaar in Ermelo worden gehouden van 29 tot en met 31 mei. CHIO Aken heeft voor 2020 29 mei tot en met 7 juni als datum gekozen. Hierdoor zullen beide wedstrijden elkaar overlappen en zullen er weer moeilijke keuzes gemaakt moeten worden door bondscoach Alex van Silfhout, want de KNHS liet onlangs nog weten dat het NK zal dienen als belangrijke observatie voor de Olympische Spelen en internationale kampioenschappen die later in het seizoen op de kalender staan.

Olympisch jaar

Voorheen vond het CHIO Aken plaats van half tot eind juli. De verandering van datum van CHIO Aken heeft te maken met de Olympische Spelen in Tokyo, die wordt gehouden van 24 juli tot en met 9 augustus. Het gastland van Aken 2020 is ook Japan.

