Compleet NK Dressuur in mei 2022

Van 5 tot en met 8 mei 2022 staat het Nederlands kampioenschap Dressuur gepland. Na een NK Dressuur zonder publiek en zonder de KNHS Kampioenschappen in de klassen ZZ-Zwaar en Lichte tour in 2021, gaat de organisatie komend jaar weer voor een compleet dressuurfeest. Het Kampioenschap zal wederom plaats vinden op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Tijdens het NK Dressuur wordt gestreden om de titels in de klassen voor Children, Junioren, Young Riders, U25, Para-dressuur en Zware tour. Daarnaast staan de KNHS kampioenschappen ZZ-Zwaar en Lichte tour op het programma. Voor de pony’s zal er – net als dit jaar – een observatiewedstrijd verreden worden.

Editie 2021

In juni 2021 won Edward Gal voor de vijfde keer op rij het Nederlands kampioenschap Zware Tour. In de paradressuur was Rixt van der Horst met haar Findsley N.O.P. de allerbeste. Ook bij de jeugd was er een mooie rij kampioenen. In de U25 won Jasmien de Koeyer, KNHS Talententeamlid Marten Luiten won het kampioenschap bij de Young Riders. Enkele weken later veroverde Luiten de Europese titel. Hij is na die mooie prestaties nu genomineerd voor de Longines FEI Rising Star award. Bij de Junioren kreeg Evi van Rooij het goud omgehangen en Kyra Jonkers was oppermachtig bij de Children.

Observatiemoment voor WK’s

Het NK Dressuur 2022 zal voor de bondscoaches een goed observatiemoment vormen voor de internationale kampioenschappen later in het jaar. Voor de senioren en de paradressuur is dat in 2022 het wereldkampioenschap in het Deense Herning en voor de jeugd staan er de verschillende Europese

kampioenschappen gepland.

Meer informatie

Bron: Persbericht KNHS / Horses.nl