Daphne van Peperstraten zet eerste stap richting young riders-goud

Vorig jaar greep Daphne van Peperstraten in de finale net naast het goud op het NK Dressuur in Ermelo, maar dit jaar is ze met Greenpoint's Cupido (Johnson x Duko) ijzersterk van start gegaan. De kersvers Europees kampioene behaalde 76,569% in het eerste onderdeel voor young riders en hield Marten Luiten met Fynona (Ampère x Gribaldi) daarmee op dik twee procent afstand.