Deelnemers NK Dressuur bekend

De inschrijving voor het NK Dressuur (5-8 mei) in Ermelo is gesloten. In de Grand Prix nemen 27 combinaties het tegen elkaar op, waaronder Hans Peter Minderhoud met Glock's Dream Boy, Emmelie Scholtens met Desperado én Indian Rock en Dinja van Liere met Hermès en Hartsuijker. Daarmee belooft het een spannende strijd te worden.

Verder staan onder andere Marlies van Baalen met Go Legend (v. Totilas), Marieke van der Putten met Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) en Adelinde Cornelissen met drie paarden, waaronder KWPN-hengst Governor (v. Totilas), op de deelnemerslijst. Voor bondscoach Alex van Silfhout is het NK een belangrijke graadmeter, het NK is namelijk de eerste verplichte observatie voor het WK Dressuur in Herning.

In Ermelo wordt ook geschreven om de KNHS-titels in de U25, Lichte Tour, ZZ-Zwaar, young riders, junioren, Children, pony’s en para-dressuur.

Bron: Persbericht